WHO: verspreidingsrisico nieuwe coronavirus 'heel hoog'

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) noemt het verspreidingsrisico van het nieuwe coronavirus "heel hoog" op een "globaal niveau", maar spreekt niet van een pandemie. In dat geval zou iedereen op de wereld mogelijk blootgesteld worden aan het virus, en dat is niet het geval, zegt de WHO. Wereldwijd raakten zeker 83.000 mensen besmet. Ruim 2800 stierven aan de gevolgen.