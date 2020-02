VS: afgelopen dagen veel minder geweld in Afghanistan

De Verenigde Staten hebben de afgelopen zes dagen gezien dat het geweld in Afghanistan fors is verminderd. Dat zei de Amerikaanse minister Mike Pompeo (Buitenlandse Zaken), die Iran waarschuwde het vredesproces niet te dwarsbomen.

De VS en de Taliban hadden afgesproken het geweld in Afghanistan deze week te verminderen. Er kan dan zaterdag in Qatar een historisch akkoord worden getekend. Dat zou de weg vrijmaken voor het terugtrekken van Amerikaanse troepen uit het Aziatische land.

Hoewel een aantal incidenten is gemeld, leek het gedeeltelijke bestand deze week grotendeels stand te houden. Pompeo bevestigde dat bij een comité in het Amerikaanse Congres. "We hebben deze laatste zes dagen een aanzienlijke afname van het geweld gezien."

Iran

Pompeo zei ook dat scherp wordt gekeken naar de rol van aartsrivaal Iran, dat grenst aan Afghanistan. "We houden goed in de gaten of de Islamitische Republiek Iran met maatregelen komt die onze vredes- en verzoeningspogingen in Afghanistan ondermijnen."

De VS strijden in Afghanistan al bijna twintig jaar tegen de Taliban. De strijd begon na de aanslagen van 11 september 2001. De Amerikanen wisten het regime van de Taliban ten val te brengen, maar de radicale moslims begonnen daarna een guerrillastrijd om de macht te heroveren.