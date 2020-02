Coronavirus bemoeilijkt zakendoen met Zuid-Korea

Na China is Zuid-Korea het "volgende zorgenkind" als het gaat om bevoorradingsproblemen in verband met het coronavirus. Volgens ondernemersvereniging evofenedex, die duizenden bedrijven in Nederland vertegenwoordigt, zorgt de virusuitbraak in het Aziatische land voor vertragingen in de containeroverslag. Ook liggen al diverse Zuid-Koreaanse fabrieken stil.