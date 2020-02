Zonnebloemen van Van Gogh niet te zien vanwege coronavirus

Een van de beroemde schilderijen van zonnebloemen van Vincent van Gogh is als gevolg van de corona-uitbraak voorlopig voor niemand te zien, meldt The Art Newspaper. Het gaat om het exemplaar van de National Gallery in Londen dat is uitgeleend aan een museum in Tokio. De Japanse kunsttempel heeft in verband met de uitbraak van het virus besloten de opening, komende dinsdag, van een expositie met onder meer de Zonnebloemen voorlopig te schrappen.

Het Japanse cultuurministerie wil volgens de kunstkrant dat alle nationale musea de komende twee weken dicht blijven in de hoop de uitbraak te beteugelen. De expositie Meesterwerken uit de National Gallery, waarvan het schilderij Zonnebloemen deel uitmaakt, stond op stapel in het National Museum of Western Art in Tokio. Dat blijft nu gesloten tot in elk geval 16 maart.

Voor de expositie van de Van Gogh en circa zestig andere werken van de National Gallery waren al veel kaarten verkocht. Er is lang aan gewerkt en er werd veel belangstelling verwacht voor de expositie, zeker voor de Van Gogh uit 1888, die voor het eerst in Japan te zien zou zijn. De Nederlandse kunstenaar is bij Japanners erg geliefd.

De keren dat The National Gallery zijn Zonnebloemen sinds de verwerving een eeuw geleden uitleende, zijn op de vingers van een hand te tellen.