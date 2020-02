GGD: schrap evenementen in grensgemeenten Zuid-Limburg

Het verzoek geldt voor de gemeenten Sittard-Geleen, Beekdaelen, Brunssum, Landgraaf en Kerkrade. Deze gemeenten liggen langs Duitse regio's waar mensen besmet zijn geraakt met het coronavirus. Volgens hoofd infectiezorg Christian Hoebe van de GGD Zuid Limburg komt op dergelijke evenementen een gemêleerd, deels Duits gezelschap af.

Of de afgelastingen ook voor voetbalwedstrijden gelden, is nog onderwerp van discussie, aldus Hoebe. Roda JC uit Kerkrade speelt vrijdag thuis tegen FC Dordrecht.

De GGD houdt verder extra toezicht op zes Limburgers die aanwezig waren bij een carnavalsbijeenkomst op 15 februari in het Duitse Langbroich, gemeente Gangelt. Veertien Duitsers die daaraan deelnamen, blijken het coronavirus in hun lijf te hebben. Een van de zes Limburgers had contact met een van de zieken, en wordt daarom extra in de gaten gehouden, zei Hoebe.