Volkswagen geeft eigenaren sjoemeldiesels in Duitsland vergoeding

Duitse eigenaren van een Volkswagen met een sjoemeldiesel, krijgen geld van de automaker. Het Duitse bedrijf bereikte daarover een akkoord met een koepel van consumentenverenigingen. In totaal trekt VW 830 miljoen euro daarvoor uit.

Ongeveer 260.000 Volkswagen-rijders krijgen rond de 15 procent van de nieuwprijs van hun auto terug. Dat komt neer op tussen de 1350 euro en 6257 euro.

Volkswagen gaf in 2015 toe dat het speciale software gebruikte voor zijn dieselvoertuigen. Die zorgde ervoor dat de auto in een testsituatie minder schadelijke stoffen als CO2 uitstootte dan bij normaal gebruik. Volkswagen betaalde inmiddels al 30 miljard euro aan boetes en compensatie in verschillende landen.