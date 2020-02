Basisscholen in Loon op Zand blijven vooralsnog open

Volgens Jac Leijtens van het schoolbestuur Leerrijk!, waar beide scholen onder vallen, is er vrijdagmiddag een overleg met het schoolbestuur, de GGD en de gemeente. "De GGD is voor ons leidend in de besluiten die we gaan nemen. Gezien het feit dat zij nog geen handelingsadviezen geven, hebben wij als schoolbesturen nog geen enkel besluit genomen. Dus ook niet over het eventueel sluiten van de scholen."

De besmette patiënt die in Tilburg in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis ligt, komt uit Loon op Zand. Hij is woensdag al in het Tilburgse ziekenhuis opgenomen en ligt daar op een geïsoleerde afdeling.