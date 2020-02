Besmette vrouw werkt in ziekenhuis, geen patiëntgebonden werk

De vrouw uit Amsterdam die is besmet met het coronavirus, werkt in het Amsterdam UMC, op de locatie AMC. De vrouw doet geen patiëntgebonden werk, laat het ziekenhuis weten. De kans op besmetting in het ziekenhuis is klein.

De vrouw heeft geen link met de eerste patiënt uit het Brabantse Loon op Zand. Ze was vorige week in het Italiaanse Lombardije en zit nu in thuisisolatie in Diemen.

Het AMC is een ziekenhuis in Amsterdam dat medio 2018 bestuurlijk is gefuseerd met het VUmc. De nieuwe naam werd toen Amsterdam UMC.