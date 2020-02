Voetbalclub in Loon op Zand schrapt thuiswedstrijden om corona

De club wil zo het risico op besmetting van andere sporters voorkomen. "De besmette man is erg geliefd en bekend in Loon op Zand", daarom sluit de voetbalvereniging niet uit dat er veel werd "geknuffeld en gekust" in de kringen van de man.

Op een persconferentie zei de burgemeester van Tilburg, Theo Weterings, dat het niet nodig is om evenementen af te gelasten. Maar volgens de voetbalclub ligt dat in Loon op Zand anders dan in een grote stad. "We zijn een onwijs hechte gemeenschap en zitten dichter op elkaar, zo'n risico kunnen we niet lopen."