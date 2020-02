MH17-proces gaat door, wel meer hygiëne om coronavirus

Het strafproces over het neerhalen van vlucht MH17 in 2014 begint over een week volgens planning, ondanks de eerste besmettingen in Nederland met het coronavirus. Er worden wel extra hygiënische maatregelen getroffen rond het monsterproces, waarvoor ruim vierhonderd journalisten uit meer dan twintig landen zich hebben aangemeld. Bij het proces worden ook 65 internationale waarnemers verwacht om de procesgang in de gaten te houden.