'Coronapatiënt Tilburg was niet besmettelijk tijdens carnaval'

De man die met het coronavirus in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg ligt, was niet besmettelijk toen hij carnaval vierde. Er is dus geen reden tot zorg, zei de burgemeester van Tilburg, Theo Weterings, tijdens een persconferentie over de eerste coronabesmetting van Nederland.

Het gaat goed met de patiënt. Volgens de burgemeester wordt al nagedacht over ontslag uit het ziekenhuis en een terugkeer naar huis, waar hij in thuisisolatie zou gaan.