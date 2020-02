Stoltenberg: NAVO-landen solidair met Turkije

De NAVO-landen zijn solidair met Turkije en roepen Syrië en Rusland op hun offensief in Syrië te staken. Dat zei topman Jens Stoltenberg na afloop van overleg op het hoofdkwartier in Brussel. Turkije had om het beraad gevraagd op grond van een artikel in het NAVO-verdrag dat kan worden ingeroepen als een lidstaat vindt dat zijn veiligheid wordt bedreigd.