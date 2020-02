OM: houd alle vermoedelijke bendeleden Taghi in de cel

Het Openbaar Ministerie heeft er vrijdag bij de rechtbank op aangedrongen alle verdachten in het proces Marengo, rond de vermeende liquidatiebende van Ridouan Taghi, in voorarrest te houden. Het OM deed dat in reactie op verzoeken van advocaten van een aantal verdachten, die vinden dat hun cliënten hun proces in vrijheid moeten kunnen afwachten. Meerdere verdachten zitten al zo'n twee jaar vast.

De rechtbank houdt deze week inleidende zittingen in het megaproces, in de zwaarbewaakte gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp. Volgens het OM zijn de verdenkingen te ernstig en de aanwijzingen tegen de diverse verdachten te sterk om hen op vrije voeten te te stellen. Marengo gaat over vijf liquidaties en een aantal pogingen dan wel plannen daartoe.

De zaak tegen verondersteld bendeleider Ridouan Taghi, die opdracht zou hebben gegeven voor de reeks moorden, wordt op 6 maart besproken. Hij heeft eerder al laten weten dat hij niet van plan is naar de rechtszaal te komen. Taghi werd in december aangehouden in Dubai. Hij was lange tijd voortvluchtig.

In Marengo staan, inclusief Taghi, zeventien verdachten terecht.