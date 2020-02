Minister Bruins: zijn alert maar Nederland gaat niet op slot

Dat nu ook een tweede persoon in Nederland besmet blijkt met het nieuwe coronavirus, betekent niet dat het land "op slot" gaat. Dat zegt minister Bruno Bruins. "Wij zijn alert en nemen passende maatregelen, maar het leven gaat door", aldus de bewindsman.

"We weten al langer dat het virus in aantocht was", zegt Bruins. "Dat hebben we steeds als een reëel risico bestempeld. Wij hebben ons goed voorbereid en dat blijven we ook doen."