Fors minder containerschepen uit China door coronavirus

Het nieuwe coronavirus heeft ervoor gezorgd dat er 105 afvaarten van containerschepen vanuit Azië naar Europa en Noord Amerika zijn geannuleerd. Een dergelijke terugval in capaciteit en annuleringen leidt tot een verlies van ongeveer 1 miljard dollar voor de gehele containerlijnvaart, meldt ondernemersvereniging evofenedex. Schepen die wel zijn vertrokken, zitten doorgaans minder vol.

In de periode van 20 januari tot 10 februari is de capaciteit in de containerlijnvaart met China teruggelopen met 20 tot 40 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Daarbij wijst evofendex naar een analyse van maritiem onderzoeksbureau Drewry. Het dieptepunt lijkt nog niet bereikt.

Evofenedex maakt zich niet alleen zorgen over het grote aantal geannuleerde afvaarten, maar ook over de lage beladingsgraad. Door een gebrek aan personeel om containers af te handelen, blijven er veel op de kades achter.

Veel schepen worden half maart tot half april in de Europese havens verwacht. Pas dan is er een goede inschatting te maken van de schade voor ondernemers die voornamelijk afhankelijk zijn van goederen uit China. Om onaangename verrassingen te voorkomen zouden rederijen bij vertrek uit Azië duidelijk moeten communiceren met hun klanten welke containers niet zijn meegenomen maar wel zijn geboekt.