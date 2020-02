Om 12.00 uur geven woordvoerders van de gemeente Tilburg, het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) en de GGD Hart voor Brabant in het Paleis-Stadhuis een persconferentie over de eerste bekende Nederlandse coronapatiënt. Deze man, een 56-jarige inwoner van Loon op Zand, ligt in isolatie in het ziekenhuis.

Mail de redactie Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.