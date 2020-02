Zwitserland schrapt grote evenementen wegens coronavirus

De Zwitserse regering heeft vrijdag alle evenementen waar waarschijnlijk meer dan duizend mensen op afkomen verboden. Zo wil het voorkomen dat het nieuwe coronavirus zich verder verspreidt. In Zwitserland is het longvirus bij acht mensen vastgesteld.

"Gezien de huidige situatie en de verspreiding van het nieuwe coronavirus heeft de Bondsraad besloten dat er sprake is van een 'speciale' situatie. Het verbod op evenementen waar meer dan duizend mensen op afkomen gaat per direct in en duurt zeker tot 15 maart", aldus de Zwitserse regering.

Organisatoren van kleinere evenementen is gevraagd om een risico-inschatting te maken.