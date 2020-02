'Laagste groei voor wereldeconomie sinds 2009'

Bank of America rekent op een groei van de mondiale economie met 2,8 procent, waar de economen eerder 3,1 procent groei voorspelden. Dat zou de kleinste toename zijn in ruim tien jaar. Bank of America had al eerder de groeiverwachting voor China op de laagste stand sinds 1990 gezet, maar rekent er nu ook op dat de Amerikaanse economie de langzaamste groei in vier jaar noteert.

De economen gaan nog niet uit van een wereldwijde pandemie waardoor de economische activiteit in veel steden stil komt te liggen. Wel gaan ze uit van meer verstoringen voor onder meer toerisme nu het virus ook in steeds meer Europese landen opduikt.