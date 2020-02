Rustig op straat in Loon op Zand na coronabesmetting

Het is vrijdagochtend nog erg stil in de straat in Loon op Zand. In de plaats woont de 56-jarige man die in Tilburg in het ziekenhuis is opgenomen omdat hij is besmet met het coronavirus.

De enkele mensen die op straat lopen, zijn terughoudend iets over de man en de kwestie in het algemeen te zeggen. Ze zijn afwachtend en zeggen niet in paniek te zijn. Sommigen zeggen dat ze willen dat de man met rust wordt gelaten.

De 56-jarige is een bekende man in het dorp met ruim 6000 inwoners. In WhatsApp-groepen in het dorp was donderdagavond al snel duidelijk dat het om de ondernemer gaat.

Carnaval

Bij een groentekraam op de markt reageren medewerkers laconiek. Gesprekken met klanten gaan vooral over de toegestroomde pers, wat her en der tot enige irritatie leidt, en niet zozeer over het virus. Zelf zijn ze niet bang om ziek te worden. Van klanten hadden ze wel begrepen dat de man carnaval heeft gevierd in Loon op Zand.

De man ligt in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Hij werd woensdag al opgenomen en ligt op een geïsoleerde afdeling.

De burgemeester van het Brabantse Loon op Zand, Hanne van Aart, zei donderdagavond "enorm geschrokken" te zijn dat het coronavirus is vastgesteld in haar regio. "Ik leef mee met deze meneer en zijn familie. We werken er met man en macht aan om deze besmetting in de kiem te kunnen smoren."