Enige gipsvlucht van het jaar komt aan in Rotterdam

Op Rotterdam The Hague Airport landt vrijdag de eerste en enige gipsvlucht van het winterseizoen. Het toestel, dat vanuit de Oostenrijkse stad Innsbruck gewonde skiërs en snowboarders vervoert, komt naar verwachting rond 14.00 uur aan. De gipsvluchten waren jarenlang vaste prik, maar eind 2017 stopte die traditie. Omdat alarmcentrale Eurocross Assistance eerder dit jaar al een piek in het pisteleed had voorzien, werd besloten nog één gipsvlucht in te boeken.

Geblesseerden die vanuit skigebieden terugkeren naar Nederland komen steeds vaker met andere vervoermiddelen: over de weg, per trein of met een reguliere lijnvlucht. In het vliegtuig dat vrijdag in Rotterdam landt, passen een stuk of zeven pechvogels. "Dat vliegtuig komt zeker vol", liet een woordvoerder van Eurocross al weten. Om hoeveel passagiers het precies gaat, is onduidelijk.

De aankomsten van de gipsvluchten trokken altijd veel belangstelling van de media. Ook vrijdag worden veel verslaggevers en fotografen verwacht.