'Medewerkers VS werden amper voorbereid op coronavirus'

Medewerkers van een federale gezondheidsdienst in de VS zijn zonder de juiste training en beschermende kleding blootgesteld aan mensen die besmet zijn geraakt met het nieuwe coronavirus. Dat melden de Washington Post en The New York Times.

De kranten baseren zich op een bron in de Amerikaanse regering. Overheidsmedewerkers zouden op twee militaire bases in Californië mensen hebben begeleid die onlangs uit China en andere landen zijn geëvacueerd vanwege het longvirus. Pas vijf dagen nadat de medewerkers arriveerden, zouden zij uitleg over het veiligheidsprotocol hebben gehad. Mogelijk hebben zij daardoor in de tussentijd het virus verspreid.

In de VS zijn zeker 57 gevallen van het nieuwe coronavirus bekend. De gouverneur van Californië zei donderdag dat de gezondheidsdiensten in zijn staat van 8400 mensen in de gaten houden of zij symptomen vertonen.