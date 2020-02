Bezoek koning aan Indonesië gaat vooralsnog gewoon door

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag bekijkt van dag tot dag of het staatsbezoek van koning Willem-Alexander aan Indonesië volgende maand door kan gaan. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD). Punt van zorg is vooral het coronavirus dat zich in snel tempo over de wereld verspreidt. De dienst gaat er voorlopig gewoon vanuit dat het bezoek van 10 tot en met 13 maart doorgaat.