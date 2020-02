Loon op Zand in ban van coronabesmetting, maar sfeer is gelaten

In het Brabantse Loon op Zand werd donderdagavond druk gesproken over de eerste man die in Nederland besmet is geraakt met het coronavirus. De 56-jarige plaatsgenoot is een bekende man in het dorp met ruim 6000 inwoners. Haast iedereen kent hem, zeggen verscheidene inwoners.

In WhatsApp-groepen in het dorp was een half uur nadat minister Bruno Bruins (Medische Zorg) bekendmaakte dat de man in Tilburg in het ziekenhuis lag, duidelijk dat het om de ondernemer gaat. Mensen reageren gelaten op het nieuws. "We zijn niet bang of zo", zei iemand die net op een feestje in een kroeg in het dorp was geweest. "Mensen zijn eerder verbaasd dat iets van zo ver hiervandaan, nu ineens hier is", verwoordde iemand anders de stemming.

Bezoekers van het feest zijn werkzaam in de horeca, maar hadden de man niet gezien tijdens carnaval. Regionale media melden dat hij zowel in Loon op Zand als in Tilburg carnaval heeft gevierd.