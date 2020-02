André Hazes weer terug bij zijn ex

André Hazes is terug bij zijn ex Monique Westenberg. Nog geen twee weken na de bekendmaking van de breuk met Bridget Maasland maakt de zanger wereldkundig dat hij Westenberg weer in zijn armen heeft gesloten.

Dat doet Hazes met een foto op Instagram, waarop te zien is dat ze samen een romantisch diner hadden in Rotterdam. "Ik ben voor altijd de jouwe", schrijft hij erbij.

André Hazes (26) had sinds november een relatie met Maasland. Een dag voordat Hazes onthulde dat hij voor Maasland was gevallen, werd bekend dat zijn relatie met Monique Westenberg, de moeder van zijn zoontje André, was gestrand. Onlangs werd bekend dat de liefde voor Maasland van korte duur was. Hazes zou op Valentijnsdag zijn spullen bij haar hebben opgehaald. "Door de druk die op onze relatie lag en alle aandacht die ervoor was, hebben we besloten om er een punt achter te zetten", zo lieten ze weten.