Wall Street in vrije val door coronavirus

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag in vrije val geraakt door zorgen over het oprukkende coronavirus. De belangrijkste graadmeters verloren deze week al meer dan 10 procent. Wall Street beleefde sinds de crisis in 2008 niet meer zo'n slechte week.

De Dow-Jonesindex sloot 4,4 procent lager op 25.766,64 punten. De breed samengestelde S&P 500 verloor ook 4,4 procent tot 2978,76 punten en techbeurs Nasdaq speelde 4,6 procent kwijt op 8566,48 punten.