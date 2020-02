In Nederland is voor het eerst bij iemand besmetting met het nieuwe coronavirus vastgesteld. Het gaat om een man die ligt in isolatie in het TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Dat hebben gezondheidsinstituut RIVM en minister Bruno Bruins (Medische Zorg) donderdag bekendgemaakt.

