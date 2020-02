Nederlanders nog niet weg uit 'quarantaine-hotel' Tenerife

De 23 Nederlanders die op Tenerife in een hotel in quarantaine zijn geplaatst, moeten daar voorlopig nog blijven, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Donderdag werd bekend dat zo'n 130 van de in totaal zevenhonderd gasten in het hotel op het Spaanse eiland binnenkort mogen vertrekken. "Daar zitten voor zover ons nu bekend is, geen Nederlanders tussen", aldus een woordvoerder.