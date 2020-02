Vermogensbeheerder verwacht herstel van coronavirus in de zomer

De wereldeconomie herstelt zich in de tweede helft van dit jaar volledig van de impact van het coronavirus. Dat voorspelt hoofdeconoom Patrick Zweifel van de Zwitserse vermogensbeheerder Pictet. Het fonds beheert wereldwijd 190 miljard euro.

Het aantal besmettingen met het virus piekt volgens de econoom midden maart. Daarmee begint de economische groei zich in de zomer te herstellen en zal de wereldeconomie in de tweede helft van het jaar weer op volle toeren draaien. De epidemie zal uiteindelijk de mondiale groei dit jaar met 0,15 procentpunt lager doen uitkomen, rekent Zweifel voor.

Het coronavirus raakt de economie via drie kanalen, licht de topeconoom toe. Quarantaines, angst voor besmettingen en reisverboden raken het toerisme. Daarnaast kunnen miljoenen Chinezen hun huis niet uit en geven ze daardoor flink minder uit. Dat vertraagt de wereldhandel. Verder leidt de sluiting van bedrijven in China tot aanzienlijke problemen in de toeleveringsketen.