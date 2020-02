Knot: nieuwe coronavirus heeft meer impact dan SARS

De impact van het nieuwe coronavirus op de wereldeconomie is waarschijnlijk groter dan die van de SARS-epidemie in 2003. Dat heeft Klaas Knot, de president van De Nederlandsche Bank (DNB), gezegd in een speech in Amsterdam. Daarmee onderschreef hij soortgelijke uitspraken, die andere economen eerder hebben gedaan.

"Hoewel het nog te vroeg is om de impact van deze pandemie nauwkeurig te meten, is het veilig om te zeggen dat de klap voor de wereldeconomie ernstiger zal zijn. Vooral omdat de Chinese economie zo nauw verweven is met de rest van de wereld", aldus het centralebankhoofd.

"SARS stuurde rimpelingen door de wereldeconomie en veegde 40 miljard dollar van de wereldwijde aandelenmarkten", gaf Knot verder aan. "Maar sinds de uitbraak van SARS is China gegroeid van de zesde grootste economie ter wereld, naar de op één na grootste economie." In 2003 was China goed voor 4,2 procent van de wereldeconomie. Nu is China verantwoordelijk voor 16,3 procent van het wereldwijde bruto binnenlands product (bbp).

In zijn toespraak gaf de DNB-baas een brede schets van de ontwikkelingen die van invloed zijn op internationale markten, waaronder geopolitieke spanningen. Ook ging hij weer in op de oorzaken en gevolgen van de aanhoudende lage rentes.