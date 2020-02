NS gaat deelauto's aanbieden op treinstations

In de toekomst kun je op treinstations verspreid over het hele land een deelauto pakken van de Nederlandse Spoorwegen (NS). Die auto krijgt geen blauw-geel uiterlijk, zoals de ov-fiets, maar zal wel herkenbaar zijn als een auto die bij de NS hoort. Dat kondigde de NS aan bij de presentatie van de jaarcijfers.

De spoorvervoerder is nog in gesprek met aanbieders van deelauto's over de hoeveelheid stations waar de auto's komen. "Vooral op regionale stations zijn de auto's nuttig. Daar zijn vaak plekken waar je met het ov bijvoorbeeld 's avonds laat niet meer kunt komen", aldus een woordvoerder van NS.

De deelauto is straks te boeken en te betalen via de NS-app. Op een persconferentie op Rotterdam Centraal zei de spoorvervoerder ook meer in te gaan zetten op kunstmatige intelligentie, door bijvoorbeeld met drones stationsinspecties uit te voeren.