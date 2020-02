Eerste coronabesmetting in Israël

De man is inmiddels in quarantaine geplaatst. De besmetting is vastgesteld een dag nadat het Israëlische ministerie van Volksgezondheid de bevolking had opgeroepen niet naar Italië te reizen vanwege de uitbraak van het virus daar.

Buitenlanders die vanuit Italië naar Israël reizen komen het land niet meer in. Dat liet het ministerie van Binnenlandse Zaken weten. Er was al een inreisverbod voor niet-Israëliërs vanuit enkele Aziatische landen zoals China, Japan en Zuid-Korea.