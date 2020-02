Honderden mensen in quarantaine in Noordrijn-Westfalen om corona

In de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen moeten honderden mensen veertien dagen lang thuis in quarantaine verblijven. Dat zegt een woordvoerder van de regio Heinsberg. Om hoeveel personen het precies gaat, weet de woordvoerder niet.

Het gaat om mensen die naar het carnaval in Gangelt zijn geweest en iedereen met wie zij een huis delen. Daar is een echtpaar geweest dat besmet is met het longvirus. Ook medewerkers en kinderen van een kinderopvang in Gangelt waar een vrouw met het virus werkt, moeten voor de zekerheid thuis blijven.

De mensen mogen hun huis helemaal niet verlaten. Vrienden en buren, bij wie geen besmettingsgevaar is, moeten de boodschappen halen en die dan voor de deur neerzetten, zodat ze geen direct contact hebben met elkaar.