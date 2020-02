Erasmusprijs voor Britse kunstenaar Grayson Perry

"In een tijd waarin we overspoeld worden door visuele indrukken heeft Perry een geheel eigen beeldtaal ontwikkeld en laat hij zien dat kunst van iedereen is en geen elitaire aangelegenheid hoeft te zijn. Perry ontvangt de prijs voor de manier waarop hij vraagstukken met betrekking tot schoonheid en traditionele ambachtelijkheid scherp confronteert met actuele sociale en maatschappelijke thema's", verklaart de stichting de keuze.

De Erasmusprijs (150.000 euro) wordt jaarlijks toegekend aan een persoon of instelling die een buitengewoon belangrijke bijdrage heeft geleverd op het gebied van de geesteswetenschappen, de sociale wetenschappen en de kunsten. De prijs zal worden uitgereikt in het najaar.