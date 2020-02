Twee nieuwe gevallen coronavirus in Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk is bij nog twee mensen het nieuwe coronavirus vastgesteld. Daarmee komt het aantal besmettingen in het land op vijftien.

De nieuwe patiënten hebben het virus volgens de gezondheidsdienst NHS opgelopen in Tenerife en Italië. Een patiënt is overgebracht naar een gespecialiseerd ziekenhuis in Liverpool en de andere naar een ziekenhuis in Londen.

In het Verenigd Koninkrijk is nog niemand overleden aan het nieuwe coronavirus. Acht van de vijftien patiënten zijn hersteld.