Luchtverkeersleiding gaat beter communiceren over voorvallen

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) gaat voortaan actiever naar buiten brengen als er een voorval is geweest in de luchtvaart. Dat is het gevolg van een gebeurtenis van onlangs, waarbij NH Nieuws en de NOS een stukje audio publiceerden waarin te horen is dat de verkeersleiding op Schiphol vliegtuigen laat landen op een gesloten baan.