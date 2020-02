'Air France schrapt komende drie jaar 1500 banen'

Bij Air France werkten eind vorig jaar 41.230 mensen. Maar in de toekomstplannen die de directie donderdag bespreekt met vertegenwoordigers van het personeel, is eind 2022 volgens La Tribune plaats voor nog maar 39.720 werknemers. Het is de bedoeling dat het overtollige personeel via natuurlijk verloop vertrekt.

Er verdwijnen volgens het dagblad alleen banen in ondersteunende functies, niet bij het vliegend personeel. Het banenverlies heeft niets te maken met de negatieve gevolgen voor de luchtvaart van het nieuwe coronavirus. Daarvoor heeft Air France, net als KLM, al andere besparingsmaatregelen getroffen.

Topman Ben Smith van Air France-KLM ontvouwde vorig jaar een vijfjarenplan waarmee hij de luchtvaartgroep weer een leidende positie in Europa wil bezorgen. Hij zei toen al dat vooral in Frankrijk veel werk te verzetten is. Veel van de veranderingen die hij bij Air France voor ogen heeft, zijn bij KLM al eerder ingezet.