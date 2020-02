Meer reizigers en duurdere kaartjes helpen winst NS vooruit

De Nederlandse Spoorwegen (NS) profiteerden afgelopen jaar van een sterke toename van het aantal reizigers in de treinen. In combinatie met duurdere tickets leverde dat behoorlijk meer omzet op. Mede daardoor verdubbelde de jaarwinst bijna.

De totale opbrengsten stegen van 5,9 miljard euro in 2018 tot bijna 6,7 miljard euro. Onder de streep bleef 215 miljoen euro over, waar een jaar eerder nog 116 miljoen euro winst in de boeken ging.

Het aantal kilometers dat mensen met de trein aflegden steeg het sterkst sinds 2008. Vooral op drukke trajecten in de Randstad en tussen Amersfoort en Deventer, Arnhem en Utrecht, en Venlo en Eindhoven werden flink meer reizigers vervoerd. Ook blijkt uit de cijfers dat het oordeel van reizigers over de NS iets is verbeterd en dat treinen in Nederland vaker op tijd reden. De graadmeter voor een zitplaatskans in de spits ging wel ietsje omlaag. Deze bedroeg net iets minder dan 95 procent.

Loonsverhogingen

Financieel gingen de zaken vooral beter in Nederland zelf, over de grens liep de winst juist terug en bij dochter Abellio in Duitsland was sprake van tientallen miljoenen euro's verlies. De internationale activiteiten van NS droegen in totaal slechts 4 miljoen euro bij aan de winst.

De tegenvaller bij de oosterburen komt onder meer door loonsverhogingen bij Deutsche Bahn. Vanwege krapte op de Duitse arbeidsmarkt waren de overige vervoerders in Duitsland, zoals Abellio, genoodzaakt de nieuwe cao van Deutsche Bahn te volgen. Ook waren er vorig jaar erg veel werkzaamheden aan het spoor in Duitsland. Daardoor reed Abellio er vaker te laat en dat leidde tot hogere inhoudingen op bepaalde vergoedingen. Op landelijk niveau spreken de vervoerders en opdrachtgevers nog over een compensatie hiervoor.

De situatie in het Verenigd Koninkrijk blijft turbulent en onzeker. In december werd al bekend dat Abellio in 2022 moet stoppen met zijn treindienst in Schotland. De NS wilde de lopende ScotRail-concessie eigenlijk verlengen, maar partijen konden het niet eens worden over de voorwaarden. Mogelijk speelde ook mee dat ScotRail onder Abellio afgelopen jaren niet wist te voldoen aan bepaalde prestatiedoelstellingen. Abellio rijdt ook nog in andere delen van het land.