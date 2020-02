Duncan Laurence stelt concert Ziggo Dome uit tot november

Duncan Laurence heeft zijn concert, dat stond gepland voor 26 maart in de Ziggo Dome, uitgesteld tot november. Hij wil eerst tijd vrijmaken voor het componeren van nieuwe muziek. De songfestivalwinnaar treedt nu op 17 november op in de Amsterdamse concertzaal, maakte organisator Friendly Fire bekend.

De zanger is momenteel in Los Angeles om nieuwe muziek te schrijven en op te nemen. "Sinds ik het Eurovisiesongfestival gewonnen heb, zijn mijn leven en mijn carrière een grote rollercoaster. Met al deze nieuwe kansen als het touren in Europa en het promoten van mijn muziek, is de tijd om nieuwe muziek te maken beperkt geweest. Om deze reden heb ik besloten om mijn Ziggo Dome-concert te verplaatsen", zegt hij.

Dat was geen makkelijk besluit, benadrukt Laurence. "Door jullie steun en toewijding mag ik dit doen. Daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Ik hoop dat jullie begrijpen dat ik iets meer tijd nodig heb om een show te kunnen geven die jullie verdienen." De muziek waar hij nu aan werkt, wil hij snel delen met zijn fans.

De al gekochte kaarten blijven geldig voor de show in november.