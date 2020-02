Rechter trekt zich terug in zaak moord garagehouder

De raadsheer heeft gewerkt voor The Maastricht Forensic Institute (TMFI) dat in deze zaak onderzoek deed naar DNA, zei de voorzitter van het hof. De teruggetrokken rechter wilde niet de kans lopen om bevooroordeeld te lijken en is vervangen.

Slachtoffer Mahmut Karaman werd in het kantoor van zijn garage van dichtbij vier keer beschoten. Twee verdachten werden in 2016 vrijgesproken, na eisen van 21 en 22 jaar cel. Justitie ging in hoger beroep.

In dat beroep, dat dient bij het hof in Den Bosch, draait een deel van de bewijsconstructie om het DNA van verdachte Seref C. dat op een patroon is gevonden. Zowel het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) als TMFI deed daarnaar onderzoek. Deskundigen van de twee instellingen worden donderdag gehoord over hun bevindingen.