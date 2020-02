6 jaar cel en tbs Zaandammer voor verkrachten tienermeisjes

Van W. zocht via chatsites en app-groepen contact met eenzame, kwetsbare meisjes van dertien tot zestien jaar oud. Als hij hun vertrouwen had gewonnen, gaf hij de gesprekken een seksuele wending en vroeg hij hen naaktfoto's van zichzelf naar hem te sturen. Daarmee dwong hij ze vervolgens naakt met hem te videobellen, meer foto's te sturen of seks met hem te hebben.

De Zaandammer werd in oktober 2018 opgepakt, nadat een 15-jarig meisje uit Zaandam aangifte had gedaan van verkrachting. Hij had toen in anderhalf jaar al tijd al meer dan tien slachtoffers gemaakt, vooral in Noord-Holland en de noordelijke provincies.