Kaasverkopen helpen FrieslandCampina aan meer winst

Het bedrijf zag de omzet met 2,2 procent dalen tot 11,3 miljard euro. Die daling was onder meer het gevolg van de mindere aanvoer van melk. Dat komt deels doordat er minder melkveebedrijven bij FrieslandCampina aangesloten zijn. Verder werd gestopt met huismerkproducten die niet winstgevend waren.

Het bedrijfsresultaat van de onderneming steeg met ruim een kwart tot 432 miljoen euro. De stijging komt vooral door de eerdere verkoop van roomlikeurproducent Creamy Creation en de verkoop van het aandelenbelang in Koninklijke CSK Food Enrichment. Exclusief die inkomsten steeg het bedrijfsresultaat evengoed met 7 procent. De nettowinst viel met 278 miljoen euro ruim een derde hoger uit.

In de thuismarkten Nederland, Duitsland en België stonden groei en winstgevendheid wel onder druk. De melkprijs voor de leden-melkveehouders over 2019 steeg met 1,4 procent naar 37,95 euro per 100 kilo melk.