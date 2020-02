Record aan niet-Gronings gas geschikt gemaakt voor consumptie

De Gasunie heeft vorig jaar een recordhoeveelheid gas dat niet is gewonnen in de Groningse velden, geschikt gemaakt voor Nederlandse huishoudens. Het staatsbedrijf is druk bezig installaties te bouwen die dit kunnen, zodat de gaswinning in Groningen kan worden teruggeschroefd.

Omdat de overheid wil stoppen met de aardgaswinning in Groningen, importeert het steeds meer uit landen als Noorwegen en Rusland. De Gasunie mengt stikstof door dat zogenoemde hoogcalorische gas. Zo krijgt het dezelfde kwaliteit krijgt als Gronings gas en kan het ook in Nederland worden gebruikt.

In 2019 maakte het staatsbedrijf zo 29 miljard kubieke meter gas van Groningenkwaliteit, iets meer dan het jaar daarvoor. Hoe meer installaties de Gasunie heeft die dit kunnen, hoe sneller de winning van aardgas in Groningen kan worden afgebouwd naar nul. Het staatsbedrijf verwacht dat dit in 2022 mogelijk is. "De bouw van de nieuwe stikstofinstallatie is begonnen en de uitbreiding van het mengstation op Wieringermeer om extra stikstof te kunnen mengen, is afgerond", aldus de Gasunie.

De winst van de Gasunie is in 2019 met 87 miljoen euro gestegen naar 412 miljoen euro. Het bedrijf stelt voor om 288 miljoen euro uit te keren aan de staat, de enige aandeelhouder.