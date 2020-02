Verdacht pakketje bij bedrijf in Utrecht

In de postkamer van een bedrijf aan de Eendrachtlaan in Utrecht is een verdacht pakketje gevonden. De politie heeft de omgeving afgezet. Volgens een woordvoerster wordt het pakketje eerst bekeken door een explosievenverkenner van de politie. Als die iets dreigends ziet, wordt de Explosieven Opruimingsdienst Defensie erbij gehaald.