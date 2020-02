Virusvrees zet AEX fors in het rood

De Amsterdamse aandelenbeurs is donderdag fors in het rood geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen met flinke verliezen. De snelle wereldwijde verspreiding van het nieuwe coronavirus hield de financiële markten in de greep. Op het Damrak openden de AEX-bedrijven Adyen, IMCD en Aalberts Industries de boeken.