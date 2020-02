Reckitt Benckiser schrijft miljarden af op babyvoedingmaker

In totaal schroefde de onderneming de waardering van de in 2017 overgenomen babybvoedingmaker Mead Johnson Nutrition met 5 miljard pond (5,9 miljard euro) terug. Het onderdeel kampte met name in China met de nodige tegenwind, onder meer door een lager dan verwacht geboortecijfer. Verder moest RB meer geld uitgeven dan verwacht om de toeleveringsketen op peil te houden.

De impact van het nieuwe coronavirus op de resultaten kan RB nog niet inschatten. Het bedrijf merkt dat er een versterkte vraag is naar schoonmaakmiddelen als Dettol en Lysol. Verder merkt het bedrijf een toename van de onlineverkopen, terwijl de fysieke verkopen wel worden geraakt. Ook is er sprake van verstoringen in het distributiekanaal en de leveringsketen.

RB sloot sloot vorig jaar af met een operationeel verlies van bijna 2 miljard pond. De omzet steeg ten opzichte van het voorgaande jaar met 2 procent tot 12,8 miljard pond, mede geholpen door gunstige wisselkoersen.