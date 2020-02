Extreme veiligheidsmaatregelen rond zitting vermeende bende Taghi

Rond de zitting in het proces Marengo over de vermeende liquidatiebende van Ridouan Taghi, zijn extreme veiligheidsmaatregelen genomen. In de straten rond de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp heeft de politie zwaarbewapende, gemaskerde agenten ingezet. In de zaak staan zestien verdachten terecht, die met extra bewaakt vervoer naar het gerechtsgebouw worden gebracht.

De bunker staat op een bedrijventerrein. Automobilisten en voetgangers worden tegengehouden. Eerdere zittingen in het geruchtmakende proces werden in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol gehouden.

De bunker is bij de zittingen donderdag en vrijdag niet toegankelijk voor publiek. Dat kan de zitting volgen in een zaal in het reguliere gerechtsgebouw in Amsterdam-Zuid, via een videoverbinding. De bunker heeft een beperkte capaciteit en slechts één zittingszaal. Voor de pers is wel plaats in het gebouw.

Taghi zelf is er donderdag en vrijdag niet bij. Zijn zaak wordt op 6 maart apart van de rest besproken. Taghi heeft via zijn advocaat gezegd dat hij van die zitting wegblijft. Hij zit vast in de extra beveiligde gevangenis in Vught.