Nieuwe besmettingen in grensplaats Gangelt bij Limburg

In het Duitse Gangelt, net over de grens bij Sittard, zijn drie nieuwen besmettingsgevallen met het nieuwe coronavirus ontdekt. Een vierde persoon heeft het virus vermoedelijk onder de leden. Dat heeft de regio Heinsberg in de nacht van woensdag op donderdag gemeld op Facebook.

De drie waren bij de carnavalsviering in Langbroich-Harzelt waaraan ook de eerder besmette man deelnam die nu in kritieke toestand in het ziekenhuis van Düsseldorf ligt. De regio Heinsberg en de Duitse GGD zijn een grote zoekactie begonnen naar mensen die deelnamen aan de carnavalsbijeenkomst op 15 februari. De mensen die daarbij waren moeten evenals hun partners en kinderen veertien dagen in quarantaine, aldus de regio.

In de loop van donderdag verwachten de autoriteiten de uitslagen van testen van mensen die in contact zijn geweest met de 47-jarige man uit Gangelt en zijn 46-jarige vrouw, bij wie de besmetting het eerst geconstateerd werd. Volgens Duitse media is de man een makelaar, zijn vrouw werkte bij een kinderdagopvang vlakbij de Limburgse grens. Besmettingsgevaar lopen onder meer de kinderen van het echtpaar, de 65 kinderen van het dagverblijf, en tientallen mensen die deelnamen aan de carnavalsviering.