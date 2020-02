Betalingsverwerker Adyen maakt stormachtige groei door

In totaal verwerkte Adyen vorig jaar circa 240 miljard euro aan betalingen. Dat is 51 procent meer dan een jaar eerder. De jaaropbrengsten voor Adyen gingen met 43 procent omhoog naar 497 miljoen euro. Het ging ook goed met de winstgevendheid. Het bedrijfsresultaat (ebitda) steeg met 54 procent tot 279 miljoen euro. Onder de streep bleef 204 miljoen euro over, tegen dik 131 miljoen euro in 2018.

De belangrijkste nieuwe samenwerkingsdeal was met AliPay. Daardoor gaat Adyen ondersteuning bieden aan de Chinese webwinkelgigant Alibaba. Verder zal Adyen voortaan betalingen regelen van de apps van McDonald's. Het betalingssysteem van Adyen wordt stap voor stap beschikbaar gemaakt voor verschillende markten van de fastfoodketen.

Ook is bekend geworden dat oud-CDA-politicus Joop Wijn binnenkort vertrekt bij het fintechbedrijf. De voormalig staatssecretaris van Financiën en Economische Zaken ging in 2017 aan de slag bij Adyen, waar hij als bestuurder verantwoordelijk werd voor strategie en risico. Inmiddels heeft hij het idee dat zijn taak erop zit. Hij zegt toe te zijn aan een nieuwe uitdaging.