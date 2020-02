Zes doden bij schietpartij in Wisconsin

Een schutter heeft woensdag een bloedbad aangericht in de Amerikaanse stad Milwaukee (Wisconsin). Volgens de lokale politie schoot een man vijf mensen dood in een fabriek en legde hij daarna waarschijnlijk de hand aan zichzelf.

Het gaat volgens de politie om een 51-jarige inwoner van de stad. Het is nog onduidelijk wat precies is voorgevallen bij het pand van Molson Coors, een grote brouwerij. De hulpdiensten trokken massaal naar het complex. Medewerkers zochten een veilig heenkomen en communiceerden onder meer via tekstberichten met de buitenwereld.

Een man vertelde de lokale krant Milwaukee Journal Sentinel dat zijn vrouw, die in de fabriek werkt, zich met collega's had ingesloten in een kamer. Zij had te horen gekregen dat een schutter rondliep. Over het motief van de dader is nog niets bekendgemaakt.