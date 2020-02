VS: vaccin tegen coronavirus in half jaar tijd

De Amerikaanse gezondheidsautoriteit FDA (Food and Drug Administration) vindt het te optimistisch te schatten dat er in drie maanden tijd een vaccin kan zijn tegen het nieuwe coronavirus. Peter Marks, chef van de afdeling biologisch onderzoek en evaluatie, zei dat "we nu hopen in de volgende één of twee kwartalen een vaccin te hebben waar we mee aan de slag kunnen".

President Trump spreekt woensdagavond (00.00 uur onze tijd) over de maatregelen om het coronavirus te bestrijden. Hij is een optimist in zijn uitspraken over het virus en zei deze week nog "dat we dichtbij een vaccin zijn". In de VS zijn 57 besmettingen gemeld, de meeste patiënten afkomstig van het cruiseschip Diamond Princess in Japan. Al deze patiënten zijn in quarantaine.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie overweegt aan het Congres meer geld te vragen om het virus te bestrijden. Een Amerikaanse militair in Zuid-Korea heeft het uit China afkomstige virus opgelopen.